Follonica Summer Nights 2025: al via un'Estate di Grandi Spettacoli

Dal 28 giugno al 18 agosto, il festival anima Follonica con un ricco calendario di musica, teatro e intrattenimento al Teatro all'aperto Le Ferriere e al Parco Centrale.

Follonica: Il Follonica Summer Nights 2025 prende il via domani, 28 giugno, segnando l'inizio di una nuova, estesa edizione del festival organizzato da LEG Live Emotion Group. Quest'anno, per volontà del Comune di Follonica e di LEG, la rassegna si protrarrà per più mesi, non concentrando gli spettacoli solo ad agosto, per rendere l'estate follonichese ancora più coinvolgente e variegata.

Oltre ai consolidati appuntamenti al Parco Centrale, il programma include un'offerta artistica teatrale al Teatro all'aperto Le Ferriere, che si integrerà nel già ricco calendario della location.

Organizzato dall'agenzia LEG Live Emotion Group, guidata da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, il Follonica Summer Nights si è affermato negli anni come un evento di riferimento per la musica dal vivo, diventando un appuntamento imperdibile per cittadini e turisti. Anche quest’anno, il festival ospiterà alcuni tra i più amati artisti del panorama musicale e teatrale, con un programma vario e pensato per un pubblico di tutte le età.

Il programma: teatro e concerti imperdibili

Domani, presso il Teatro all’aperto Le Ferriere, palcoscenico d’eccezione, in scena il primo appuntamento del festival, quello con Marco Bocci nello spettacolo "La chiameremo felicità". Lo spettacolo, scritto da Sara Bocciolini e dallo stesso Marco Bocci, racconta la storia di un uomo alle prese con i dubbi e le gioie bizzarre della paternità, tra felicità ed esilaranti incertezze. Un viaggio comico attraverso le ambiguità della vita, che dimostra come anche nelle situazioni più sospette ci sia spazio per la risata e per abbracciare la vita con ironia.

Seguiranno, sempre al Teatro all'aperto Le Ferriere, gli attesissimi appuntamenti con:

Anna Foglietta il 10 luglio

Edoardo Leo il 19 luglio

Al Parco Centrale, il pubblico sarà protagonista di un'esperienza straordinaria tra concerti live e spettacoli imperdibili, con artisti di fama nazionale pronti a regalare emozioni uniche. La line-up annunciata promette momenti di grande spettacolo:

Lucilla SHOW, un appuntamento magico dedicato ai più piccoli (9 agosto).

DeeJay Time, il leggendario show del programma radiofonico che ha segnato la storia della musica dance, con le icone Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso (11 agosto).

Fabri Fibra, che infiammerà il palco con tutta l'energia del suo Festival Tour 2025 (12 agosto).

Brunori Sas, pronto a conquistare il pubblico con la poesia e l’intensità del suo Albero delle Noci Tour (13 agosto).

Lucio Corsi, con il suo inconfondibile mix di rock d’autore e sonorità folk, un talento amato e acclamato da critica e fan (18 agosto).

