Cultura Follonica, successo per Tosca al giardino del Teatro: "Una serata che resterà nel cuore della città" 9 luglio 2025

9 luglio 2025 102

102 Stampa

Redazione

Il sindaco Buoncristiani e l’assessora Turini esaltano la magia della lirica nell’area ex Ilva: “Follonica è pronta a puntare ancora su eventi culturali di altissimo livello” Follonica: "Una serata che resterà nel cuore della città", così il sindaco Matteo Buoncristiani e l'assessore alla cultura Stefania Turini commentano il grande successo della rappresentazione di Tosca, andata in scena nell’incantevole cornice del giardino del teatro Le Ferriere nell'area ex Ilva, diretta dal maestro Mario Menicagli. "Portare la grande lirica a Follonica è stata una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo e visione. E vedere un pubblico partecipe, coinvolto, emozionato, è la conferma che la nostra città è pronta ad accogliere eventi culturali di altissimo livello", dichiara l'assessore. "Questa Tosca è stata un viaggio nell’arte, nella bellezza e nella passione che solo un'opera dal vivo regalare." L’assessore Turini aggiunge: "Ringraziamo il maestro Menicagli e tutta la compagnia artistica e tecnica per una serata che ha saputo coniugare professionalità, emozione e qualità. L’allestimento sobrio e raffinato, il livello del cast, l’impegno dell’Orchestra ICO ‘Massimo de Bernart’ sono stati determinanti per il successo di questa iniziativa." "Questa Tosca troverà un posto di riguardo fra le serate da tenere nei bei pensieri”, spiega l'assessore. Un ottimo cast, appassionata la lettura orchestrale Valentina Boi - nei panni della protagonista - ha incantato con una prova vocale e interpretativa straordinaria, accompagnata da un tenore luminoso come Riccardo Della Sciucca e dal baritono coreano Min Kim che ha firmato un debutto in grande stile come Scarpia. La direzione del maestro Menicagli ha valorizzato ogni sfumatura della partitura pucciniana, regalando al pubblico momenti di altissima intensità emotiva. "Il successo di Tosca è anche il successo di una città che investe in cultura, che apre i propri spazi all’arte e che crede nella forza del teatro come motore di comunità", conclude il sindaco Matteo Buoncristiani. Seguici



