Follonica sport, sindaco Buoncristiani: "A breve avviso pubblico"

Follonica: "Per quanto riguarda la Follonica Sport ho avuto un confronto con l’attuale presidente con cui ho concordato per la fine di maggio o inizio giugno la convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Allo stesso tempo rassicuro tutti gli sportivi e gli appassionati, così come i soggetti interessati, sul fatto che non ci sarà alcuna interruzione dell’attività visto che l’Ufficio sport del Comune sta seguendo con attenzione tutte le attività logistiche e organizzative legate all’uso degli impianti e alla gestione delle manifestazioni, anche future.

In ogni caso a breve sarà pubblicato l’avviso pubblico, al quale potrà partecipare anche Follonica Sport, procedura che servirà a individuare i gestori degli impianti per i prossimi anni. La situazione è quindi sotto controllo", conclude il sindaco, Matteo Buoncristiani