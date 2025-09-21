Follonica sotto shock: 63enne perde la vita in mare

Grande mobilitazione dei soccorsi, ma ogni tentativo è stato inutile

Follonica: Attimi di dramma questa mattina a Follonica. Poco dopo le 10:30 una donna di 63 anni è stata colta da un grave malore mentre si trovava in mare. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana di Castiglione della Pescaia, l’elisoccorso Pegaso 2 e la Guardia Costiera.

Nonostante l’impegno dei sanitari e i ripetuti tentativi di salvarle la vita, per la donna non c’è stato nulla da fare. La comunità è rimasta profondamente colpita dall’accaduto.