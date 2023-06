Follonica: "Situazione insostenibile con i parchi acquatici"

Follonica: «Non ne possiamo più. È da meno di due settimane che la GeoMare Srl come ogni anno ha messo in acqua i suoi parchi acquatici rispettivamente a Torre mozza e alla Colonia Marina di Follonica ed è proprio quest'ultima che ormai ripetutamente è attacco di gruppi di giovani maleducati e scapestrati.



Numerosi gruppi di ragazzi salgono sulle strutture senza pagare - si legge nella nota -, danneggiando il parco e soprattutto senza le opportune protezioni obbligatorie per evitare infortuni (giubbotto salvagente) esponendoci a danni sia legali che pecuniari visto che a causa di questa situazione i genitori dei bambini che vorrebbero salire, come ci è stato ripetutamente detto, rinunciano per paura a salire sull'attrazione portandoci così a chiudere anticipatamente.

I ragazzi del front office ed i bagnini hanno tentato più volte di fare desistere da questi comportamenti venendo però minacciati portando quindi a ripetuti interventi e chiamate alle forze dell'ordine.

La situazione sta diventando ogni giorno sempre più ingestibile interrogandoci sulle vie legali da percorrere e su come agire per il futuro di quella che riteniamo essere una attrazione importante per l'indotto turistico che anima l'economia cittadina nel periodo estivo».