Follonica: rimosse 40 biciclette abbandonate per ripulire la città

Seguiranno anche altri interventi per restituire decoro alle vie e alle piazze del Golfo

Follonica: Il sindaco Matteo Buoncristiani annuncia che la Polizia Municipale di Follonica, insieme all’ufficio Ambiente, ha effettuato questa mattina un’importante operazione di pulizia urbana, rimuovendo 40 biciclette abbandonate e inutilizzabili, trovate e segnalate in diversi punti della città.





L’intervento rientra nell’attività di contrasto al degrado urbano e di miglioramento del decoro cittadino. Le zone più interessate sono state piazza Don Minzoni (nei pressi della stazione ferroviaria), Largo Vienna e via Bartoli, dove erano presenti numerose biciclette arrugginite o rotte, lasciate da tempo sui marciapiedi e negli spazi pubblici.

L’azione si basa su quanto previsto dal regolamento comunale all’art.25: è infatti vietato lasciare biciclette in stato di abbandono o legarle a infrastrutture non adatte, e la Polizia municipale ha il compito di rimuoverle quando bloccano passaggi pedonali, ciclabili o occupano il suolo pubblico in modo scorretto.





“Questo intervento è la dimostrazione concreta del nostro impegno per una città più ordinata e vivibile – dichiarano l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti e l’assessore all’ambiente e vicesindaco Danilo Baietti –. La rimozione di biciclette abbandonate non è solo una questione di decoro, ma anche di sicurezza per tutti i cittadini. Continueremo a monitorare il territorio e ad agire quando necessario. Nei prossimi giorni verranno effettuate altre operazioni di pulizia urbana, con particolare attenzione alla rimozione di biciclette abbandonate o parcheggiate in modo scorretto. Invitiamo quindi i cittadini a prestare la massima attenzione alle modalità di parcheggio delle proprie biciclette, ricordando che è vietato legarle a infrastrutture non destinate a tale scopo e che le biciclette in evidente stato di abbandono potranno essere rimosse secondo quanto previsto dall’art.25”.

L’operazione fa parte di un piano di controlli costanti reso possibile anche dal recente potenziamento del servizio di Polizia Urbana.