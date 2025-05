Cronaca Follonica: Riapertura momentanea di via della Repubblica 5 maggio 2025

5 maggio 2025 191

Redazione

Follonica: Si informa la cittadinanza che a partire da lunedì 5 maggio via della Repubblica sarà riaperta al traffico in via temporanea. Seguiranno poi nuove comunicazioni riguardo alle opere di bocciardatura dell’asfalto e all’installazione della nuova illuminazione, previste per metà mese. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi e ringraziamo per la collaborazione. Seguici



