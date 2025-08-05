Follonica: Raccolta firme per "Proposta di legge di iniziativa popolare Zuncheddu e altri" su risarcimento vittime di giustizia

Follonica: Presso l'ufficio URP del Comune di Follonica è attiva la raccolta di firme per la "Proposta di iniziativa popolare Zuncheddu e altri" su Risarcimento vittime di giustizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11-01-2025. Si tratta di modifiche all'articolo 411-bis del Codice di Procedura Penale , ed anche agli articoli 425,532,132-bis e 639, legati in generale ai provvedimenti in caso di ingiusta detenzione.

Le firme sono raccolte entro Venerdi 31 ottobre 2025 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 16.45.



