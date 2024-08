Follonica: Pulizia straordinaria delle strade e del lungomare

L’Amministrazione comunale di Follonica ha commissionato la pulizia straordinaria del Lungomare

Follonica: Dopo i passaggi settimanali della idropulizia nelle vie del centro cittadino e nel sottopasso pedonale ferroviario, oggi e domani si terrà un nuovo servizio di pulizia nel Comune di Follonica. Nella giornata di oggi, giovedì 22 Agosto e domani, venerdì 23 Agosto, saranno eseguiti dei lavaggi con vapore ad alta temperatura e alta pressione nella piazza a Mare, in piazza Guerrazzi e in viale Italia tratto Pagni - edicola incrocio via Matteotti.

Nello specifico, l'intervento verrà realizzato nella mattinata di Giovedì, a partire dalle ore 5:30, nella piazza Guerrazzi e nella piazza a Mare (dove, specialmente nella superficie più sporca, macchiata dalle more dei gelsi, dovremmo vedere un risultato migliore); mentre nella mattinata di venerdì verrà eseguito nel tratto del viale compreso tra piazza del Popolo e l'edicola via Matteotti, con piazza Socci, compreso il monumento (superfici, sedute, cestini, fioriere ecc.).

“Un servizio, quello attivato dall'Amministrazione, che vuol migliorare il decoro e la pulizia del corso pedonale del centro cittadino – commentano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vice sindaco e assessore all'ambiente Danilo Baietti - letto insieme al servizio di idropulizia settimanale, il lavaggio con vaporella ad alta temperatura, va a dare una pulizia profonda al lungomare follonichese e ripristinarne l'originaria bellezza.”

“Vogliamo rendere Follonica una città più pulita e più decorosa, per questo ci stiamo attivando con gli uffici per mettere in campo tutte le risposte possibili affinché questa nostra volontà si realizzi, ma per fare questo abbiamo bisogno anche dell'aiuto dei nostri concittadini che possono inoltrare segnalazioni su situazioni di degrado o disservizi all'ufficio ambiente, alla mail ambiente@comune.follonica.gr.it oppure sul portale “Segnalazione Guasti” del sito del comune di Follonica” concludono Buoncristiani e Baietti.

foto di repertorio