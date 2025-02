Follonica: protocollata una Mozione pe potenziare i servizi ferroviari

Follonica: «Come Consigliere Comunale - dichiara il Capogruppo del Gruppo Misto Giacomo Manni - ho protocollato una mozione all’attenzione del Consiglio Comunale, del Sindaco e della sua Giunta, affinché vengano intraprese azioni concrete per potenziare il trasporto ferroviario e migliorare la qualità del servizio per i cittadini con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei pendolari e contribuire allo sviluppo economico e turistico della città.

Follonica è una città che vede un grande numero di pendolari, tra cui studenti e lavoratori diretti verso altre città toscane ed incrementa il suo afflusso turistico soprattutto nei mesi estivi;

Tuttavia, il servizio ferroviario attuale presenta diverse lacune, tra cui mancanza di corse nei momenti di maggiore richiesta e scarsa qualità del servizio.

La mozione propone di attivare un’interlocuzione con la Regione Toscana e Trenitalia per potenziare il servizio ferroviario, con particolare attenzione agli orari di punta ed alla frequenza dei treni. Inoltre, si chiede di aumentare le corse nei mesi estivi per far fronte alla crescente domanda turistica e di inserire Follonica tra le fermate del treno Freccia Bianca, che attualmente non si ferma in città ma sosta solamente nella vicina Campiglia Marittima.

La Mozione propone inoltre l’introduzione di incentivi e/o agevolazioni per l’utilizzo del treno, soprattutto per gli studenti pendolari, come avvenuto in passato grazie ad un progetto sostenuto con gli utili della Farmacia Comunale».

Un Passo verso una Mobilità Sostenibile

«L’iniziativa - conclude Giacomo Manni - rappresenta un’opportunità per migliorare la mobilità sostenibile e rendere Follonica più competitiva.

Con l’auspicio che la nostra città possa presto beneficiare di un servizio ferroviario più efficiente, che risponda alle esigenze di tutti i suoi cittadini e contribuisca a rendere Follonica ancora più connessa e competitiva nel panorama Toscano e nazionale».