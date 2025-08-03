Follonica protagonista del tour “La Provincia in Comune”: tra le priorità interventi sulle scuole superiori e la rotatoria al bivio Bicocchi

Prosegue il “viaggio” della Provincia di Grosseto nei 28 Comuni del territorio con l’iniziativa “La Provincia in Comune”, che questa volta ha fatto tappa a Follonica.

Follonica: “Abbiamo accolto il presidente della Provincia Francesco Limatola, i consiglieri provinciali e i tecnici per una tappa importante del tour ‘La Provincia in Comune’- spiega il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani - Un’iniziativa che dimostra come le istituzioni possano e debbano uscire dai palazzi per incontrare le comunità, ascoltarne i bisogni e costruire insieme risposte concrete. Abbiamo parlato di sfide quotidiane grazie al contributo degli assessori, dei consiglieri comunali di maggioranza e dei consiglieri di opposizione follonichesi: scuole, strade, ciclabilità, ambiente, giovani, impianti sportivi, inclusione e anche economia. In particolare, abbiamo espresso preoccupazione per le condizioni delle scuole superiori cittadine, che richiedono un intervento urgente, e della necessità di realizzare una rotatoria al bivio Bicocchi per garantire maggiore sicurezza stradale. Due richieste avanzate dalla città e quindi condivise dall’intera assemblea con convinzione, aspetto apprezzato dal presidente della Provincia. Grazie ancora per la visita a tutti i rappresentanti dell’Ente provinciale. Continuiamo a costruire insieme il futuro della zona”.

“L’idea da cui siamo partiti organizzando questa iniziativa – commenta il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola - è quella di rafforzare la funzione della Provincia come “Casa dei Comuni”, costruendo un modello di governance basato prima di tutto sull’ascolto attivo dei territori e sullo scambio continuo, per garantire efficacia e vicinanza istituzionale, pur operando in un quadro di risorse limitate. Questi incontri con le Giunte e i consiglieri comunali sono occasioni per raccontare quanto già realizzato dalla Provincia ma anche per recepire richieste e sollecitazioni. Abbiamo affrontato tanti temi, tra i quali l’edilizia scolastica che è molto importante qui a Follonica. Stiamo per andare a gara proprio in questi giorni con un nuovo intervento che interesserà la scuola superiore di via De Gasperi, di messa in sicurezza dei solai, che consentirà di riaprire diverse aule rimaste chiuse per le infiltrazioni. Contiamo di iniziare i lavori entro il 13 di agosto. Sono emerse anche alcune proposte interessanti sulla viabilità, come quella di realizzare una rotatoria in uno degli ingressi di Follonica.

La Provincia prende in considerazione questa richiesta con l’obiettivo di inserirla nella prossima programmazione. E poi abbiamo parlato del grande investimento da 3milioni di euro, reso possibile dalla partecipazione ai bandi Pnrr, attraverso il quale la Provincia ha rivoluzionato la pista di atletica di Follonica, con la realizzazione dell'impianto di illuminazione, nuove torri faro; il rifacimento del manto e delle tribune, la ristrutturazione degli spogliatoi, il rifacimento degli impianti elettrico, idrosanitario, fognario, dell’impianto di riscaldamento e fotovoltaico. I lavori sono terminati il 24 luglio, garantendo un grande salto di qualità a questa importante struttura sportiva che entro ottobre sarà collaudata, ma stiamo ragionando con l'amministrazione comunale per procedere con un collaudo parziale, in modo da restituirla alla cittadinanza già entro settembre”.



