Follonica: Progetto STEP, Iscrizione ai corsi gratuiti

In partenza i corsi gratuiti dell'Agenzia Formativa Centro Studi Pluriversum relativi al progetto formativo “STEP”

Follonica: L'Agenzia Formativa Centro Studi Pluriversum presenta i corsi gratuiti relativi al progetto formativo “STEP”, che saranno realizzati quest'anno in collaborazione il Comune di Follonica, Elettromar, Arcobaleno cooperativa sociale, Kansassìti APS, Melograno società cooperativa sociale.

I corsi ai quali è possibile iscriversi sono:

-STEP-ELETTRICO: pianificazione e organizzazione degli impianti elettrici (dal 2 aprile al 30 maggio 2025; scadenza iscrizioni 20/03/2025)

- STEP-TUR: sostenibilità nel viaggio e nella scoperta dei luoghi e di sé (dal 7 al 29 aprile 2025; scadenza iscrizioni 25/03/2025)

- STEP-SPET: teatro e media di creatività e innovazione (dal 5 maggio a 12 giugno 2025; scadenza iscrizioni 10/04/2025)

- STEP-SUONO: produzione e uso effetti sonori nei prodotti multimediali (dal 6 ottobre al 3 novembre 2025; scadenza iscrizioni 10/09/2025)

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede del Centro Studi Pluriversum via Nenni, 2 a Follonica (GR) il mercoledì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 oppure via mail step@pluriversum.eu o ancora telefonicamente 0577223686 oppure 3484968070.