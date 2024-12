Follonica presenta il suo calendario delle feste di Natale 2024

Follonica: Si parte venerdì 6 dicembre con l’accensione di luminarie e si prosegue con il concerto di Natale, l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale e tante altre iniziative fino ai festeggiamenti di fine anno e all’arrivo della Befana domenica 5 gennaio

Concerti, mercatini, spettacoli e attività per bambine e bambini: ecco il calendario degli eventi di Natale organizzato dal Comune di Follonica con la collaborazione di tante realtà del territorio.

Di seguito il programma degli eventi:

- venerdì 6 dicembre, ore 18:00 accensione luminarie nelle strade cittadine, incrementate grazie ai commercianti del Centro Commerciale Naturale, soprattutto sul Lungomare; concerto della Filarmonica G. Puccini Banda di Follonica in Piazza Sivieri con la presenza del Sindaco Matteo Buoncristiani;

- sabato 14 dicembre, Teatro Fonderia Leopolda “Banda della Croce Rossa di Firenze” a cura della C.R.I. sez. Follonica

- domenica 15 dicembre, ore 21:15 Concerto di Natale (ingresso libero) a cura dell’Associazione Musicale Roberto Goitre con la partecipazione di gruppi corali della Toscana;

- mercoledì 18 dicembre, ore 16:30 apertura del Villaggio di Babbo Natale a cura della Pro Loco Follonica e del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana; musica dal vivo, animazione e trucca bimbi;

- giovedì 19 dicembre, ore 16:30 Bolle di Sapone e Tombolata presso il Villaggio di Babbo Natale;

- venerdì 20 dicembre, ore 17:00 Esibizione di ballo con “Let’s Dance” e spettacolo con i cantanti delle scuole di musica; dalle ore 16:30 alle ore 19:00 “Parata del Grinch” a cura del Circo Mantica;

- sabato 21 dicembre, ore 16:30 “Arriva Babbo Natale” – Babbo Natale percorrerà accompagnato dagli amici del Vespa Club e dalle Harley Davidson le strade di Follonica per ritornare al suo Villaggio. Successivamente ci sarà l’esibizione della Filarmonica G. Puccini Banda Città di Follonica, con i cantanti delle scuole di musica;

- domenica 22 dicembre, foto con Babbo Natale e spettacolo con artisti a cura del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, al Villaggio di Babbo Natale;

- lunedì 23 dicembre, ore 16:30 “Pupazzo Ventriloquo” spettacolo di animazione per bambini al Villaggio di Babbo Natale; dalle ore 16:30 alle ore 19:00 “Parata dei pupazzi di neve” realizzata da artisti itineranti con costumi realizzati a mano;

- martedì 24 dicembre, ore 16:30 Gran finale con musica e animazione al Villaggio di Babbo Natale;

- martedì 31 dicembre, dalle ore 23 alle ore 02:00 via Amorotti/Piazza Sivieri Festa di fine anno “Souvenir from 2000”;

- mercoledì 1 gennaio 2025 Viale Italia altezza ex Florida, “Tuffiamoci nel 2025” primo bagno in mare a cura del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana e Sezione Nazionale Salvamento sez. Follonica;

- sabato 4 gennaio, ore 17:30 Piazza Sivieri Flash mob a cura della scuola di ballo Odissea 2001;

- domenica 5 gennaio, ore 18:00 Piazza Guerrazzi/Via Roma “La Befana vien dal mare” a cura della Pro Loco;

- lunedì 6 gennaio, ore 16:30 Via Roma “Befana in Via Roma” animazione con la Befana a cura de “Il Gruppo dei Cantori dei Tempi Passati”;

- lunedì 6 gennaio, Fonderia N.1 “Tombolata” a cura del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana.

GARA DI PANFORTE – Piazza Sivieri: 19 e 27 dicembre 2024, 4 gennaio 2025

MERCATINI DI NATALE: dal 18 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 saranno posizionate lungo Via Roma le Casine di Legno della Pro Loco Follonica. In Via Amorotti dal 18 al 24 dicembre saranno posizionate 16 bancarelle dove si potrà acquistare oggettistica fatta a mano a tema natalizio.

Per tutto il periodo natalizio le vie del centro cittadino saranno allietate dalla musica di Radio Diffusione Follonica. Durante i giorni festivi e prefestivi potranno anche essere inviati messaggi WhatsApp al numero 3280869040.

Radio Diffusione Follonica porta il Natale anche online. Infatti, oltre a poterla sentire in filodiffusione in via Roma, quest'anno è possibile ascoltarla anche in streaming. Chiunque può sintonizzarsi utilizzando lo smartphone o il pc, basta collegarsi al sito https://radiodiffusionefollonica.it oppure cliccando sul link pubblicato sulla pagina Facebook e Instagram della radio.

“Si apre un periodo di festa per la nostra città – dice il Sindaco Matteo Buoncristiani – che si concluderà solo dopo l’Epifania. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impegno del Comune di Follonica, ma anche delle associazioni, delle scuole, dei commercianti e di tutti i partner, pubblici e privati, che hanno deciso di collaborare con le loro iniziative. Ringrazio quindi la Pro Loco cittadina, il Centro Commerciale Naturale “La Dolce Vita” e tutti i commercianti, il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, la sezione cittadina della Società Nazionale Salvamento, la scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” e la Banda Filarmonica G. Puccini per il forte spirito di squadra. Ci saranno tanti eventi, musica, spettacoli, sempre con massima attenzione alle famiglie e ai più piccoli, che vivono con grande intensità il periodo natalizio.

Buon divertimento a tutti, quindi: siamo certi che anche tanti visitatori ne approfitteranno per venire a fare una passeggiata o a trascorrere qualche giorno a Follonica, vivendo la città, le sue attività e facendo shopping”.