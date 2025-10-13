Follonica, pedone investito in viale Europa: 31enne trasportato al pronto soccorso di Grosseto

Follonica: Momenti di paura a Follonica nella tarda mattinata di oggi, dove un pedone di 31 anni è stato investito in viale Europa. L’allarme è scattato alle ore 12.34, con l’immediato intervento dei soccorsi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est.

Sul posto sono state inviate l’ambulanza della Pubblica Assistenza Massa Marittima–Scarlino, l’automedica di Follonica e l’ambulanza con infermiere della Croce Rossa Italiana di Follonica. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari sul luogo dell’incidente, è stato trasportato in codice 2 (condizioni di media gravità) al Pronto Soccorso dell’ospedale di Grosseto per accertamenti e cure. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia municipale di Follonica, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le cause dell’investimento sono in corso di accertamento, ma secondo le prime informazioni il 31enne sarebbe stato urtato mentre attraversava la strada.