Follonica ottiene la Bandiera Verde 2025: un riconoscimento prestigioso che conferma quanto la città sia apprezzata dalle famiglie

Follonica: piace alle famiglie e soprattutto è adatta ai bambini e alle loro esigenze. “Anche quest'anno - dice il presidente del Consiglio comunale Alberto Aloisi, con delega ai rapporti istituzionali con il mondo balneare - Follonica si conferma una delle località italiane ideali per le vacanze in famiglia: ha infatti ottenuto la prestigiosa Bandiera Verde dei pediatri, un riconoscimento riservato alle spiagge che, per le loro caratteristiche, sono più adatte ai bambini”.

L'iniziativa è promossa da un comitato di pediatri italiani e valuta le località balneari in base a criteri specifici pensati per il benessere dei più piccoli: sabbia fine, mare pulito e con fondale basso vicino alla riva, aree gioco sicure, assistenza sanitaria e strutture ricettive a misura di famiglia.

“Follonica si distingue ancora una volta per l'attenzione all'infanzia e per un modello di turismo sempre più sostenibile e inclusivo,” ha commentato l'assessore al Turismo Azzurra Droghini. “Il nostro impegno già nelle prossime settimane si concentrerà sulla promozione del territorio - concludono - con un nuovo progetto di comunicazione mirato proprio a valorizzare la nostra città e le sue qualità”.