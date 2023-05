Ambiente Follonica: Nuovi cassonetti ad accesso controllato in città 16 maggio 2023

16 maggio 2023 155

155 Stampa



Redazione Follonica: È previsto il superamento del sistema di raccolta porta a porta e condominiale per gli utenti di Senzuno Cassarello e 167 est e ovest a partire da sabato 10 giugno (ultimo giorno di prelievo porta a porta) e l’installazione di nuovi contenitori ad accesso controllato. Dal 16 giugno parte la consegna delle 6card. Dopo l'estate, e fino al completamento della riorganizzazione i nuovi cassonetti rimarranno aperti e potranno essere utilizzati semplicemente premendo il pulsante di apertura presente in ogni contenitore



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ambiente Follonica: Nuovi cassonetti ad accesso controllato in città Follonica: Nuovi cassonetti ad accesso controllato in città 2023-05-16T19:30:00+02:00 103 it Nuovi cassonetti ad accesso controllato in città e cambio di servizio per i quartieri di Senzuno, Cassarello, 167 est e ovest PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/12/20/20211220101726-31df5236.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/12/20/20211220101726-31df5236.jpg Maremma News Follonica, Tue, 16 May 2023 19:30:00 GMT