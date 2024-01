Follonica: Nuove fioriture per le aiuole di viale Carducci

Follonica: Il progetto prevede il recupero di alcune piante succulente già presenti nella pineta di Ponente – il carpubrotus, volgarmente detto “fico degli ottentotti” – che per l'occasione verranno trapiantate in viale Carducci, così da dare valore ai criteri di sostenibilità ambientale, dell’uso razionale delle risorse energetiche e naturali del Comune.



Le quindici aiuole di viale Carducci torneranno presto fiorite: l'Amministrazione comunale di Follonica ha deliberato il programma per la manutenzione straordinaria dell'area. Il progetto prevede il recupero di alcune piante succulente già presenti nella pineta di Ponente e che per l'occasione verranno trapiantate in viale Carducci, così da dare valore ai criteri di sostenibilità ambientale, dell’uso razionale delle risorse energetiche e naturali del Comune.

Lo scorso aprile sul viale in questione era stato eseguito un taglio totale delle piante di pitosforo presenti. Un intervento importante e che non poteva essere rimandato: la siepe che percorreva tutta la via era ormai diventata ricettacolo di sporco e, nonostante svariati tentativi, era diventato impossibile eseguire la derattizzazione.

«Bastava guardare quello che è stato trovato sotto alle siepi tagliate per capire quanto fosse necessario questo lavoro – aveva spiegato il sindaco Andrea Benini lo scorso aprile – la siepe era molto fitta e compatta e tratteneva sporco e rifiuti, impossibili da togliere. Inoltre, e questo era il problema principale, l’aiuola era stata scavata dai ratti che erano diventati ormai numerosi. Un problema che non poteva essere risolto con una semplice derattizzazione. Tagliarla è stata l’unica soluzione ma l’obiettivo è migliorare l’estetica del viale: per questo motivo, dopo l’estate, verranno fatti dei lavori».

Presto, quindi, partiranno i lavori sulle aiuole della via, dove saranno trapiantate delle piante succulente di carpubrotus, volgarmente detto “fico degli ottentotti”, una pianta che ben si adatti alla stretta vicinanza della spiaggia, sia per caratteristiche estetiche che di adattabilità alla sabbia e che richiede scarsa irrigazione.

Inoltre, con il trapianto di carpubrotus dalla Pineta di Ponente, si massimizza l’economicità dell’intervento e si dà seguito alle richieste dei Carabinieri Forestali per la Biodiversità che ne hanno richiesto la rimozione dalla pineta, proprio perché lì risulta fuori contesto, trattandosi di un infestante atipica per quella formazione pinetata. Su viale Carducci verranno inoltre integrate alcune nuove palme che nel tempo sono andate perse a causa degli incidenti stradali.

«Con questo intervento portiamo a compimento un lavoro iniziato lo scorso aprile e richiesto da tempo dai residenti della via, giustamente preoccupati dalla presenza dei roditori – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini – Contestualmente all'intervento su viale Carducci si procederà alla sistemazione della rotonda di via Massetana all’incrocio con via Sanzio, dove è prevista l’eliminazione delle attuali piante arbustive e la rigenerazione del prato con bordura floreale a fioritura stagionale».