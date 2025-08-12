Follonica: Notte del 14 agosto: tutto pronto per i fuochi d’artificio

Come ogni anno torna a Follonica il tradizionale spettacolo pirotecnico del 14 agosto. L’appuntamento è per le ore 23.30 in Piazza Guerrazzi.

Follonica: Come ogni anno torna a Follonica il tradizionale spettacolo pirotecnico del 14 agosto, evento attesissimo dai cittadini e dai turisti. L’appuntamento è per le ore 23.30 in Piazza Guerrazzi. L’area di sparo è situata sul Lungomare Carducci, sul pennello perpendicolare all’asse di spiaggia, alla foce del torrente Gora delle Ferriere.

Lo spettacolo avrà una durata di circa mezz’ora e quest’anno l’affidamento è ricaduto sulla ditta Pirotecnica Morsani, di Rieti, attiva nel settore dei fuochi d'artificio già dal 1880. La passione tramandata di generazione in generazione, la sperimentazione, l’innovazione ed il contributo di collaboratori qualificati hanno permesso di crescere sempre di più, dando forma a pensieri e progetti estetici di grande valore tecnico e artistico.

“IL CANTO DEL MARE: abbiamo concepito per Follonica un evento come un vero e proprio viaggio emozionale che si articola in sei atti che narrano una sinfonia di luce e colori, dove il mare, il cielo e lo spazio si fondono in un abbraccio magico. Questo spettacolo pirotecnico è un inno alla bellezza della natura e all’arte della luce, un’esperienza che unisce tradizione e innovazione in un abbraccio di emozioni. Preparatevi a lasciarvi trasportare in un viaggio di pura magia, dove ogni attimo è un invito a sognare (concept per Follonica della Pirotecnica Morsani)”.

"Come ogni anno, abbiamo predisposto un accurato sistema di vigilanza per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e dei visitatori," dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore al Turismo Azzurra Droghini. "Un ringraziamento speciale va a tutte le forze dell’ordine, alla Polizia Municipale e ai professionisti che lavorano instancabilmente, ma anche ai tantissimi volontari delle associazioni follonichesi che, con la loro dedizione, rendono possibile tutto ciò."

Buoncristiani e Droghini aggiungono: "L’Amministrazione vuole esprimere la sua più profonda gratitudine a tutti i volontari che contribuiscono in modo significativo alla riuscita di questi eventi. Il nostro sincero ringraziamento va al Comitato Croce Rossa, V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi, Società Nazionale Salvamento, Circolo Nautico Cala Violina, Associazione Radio Follonica 27 CB/OM, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Forestali e Associazione Nazionale Finanzieri. La loro collaborazione è fondamentale per la nostra comunità."

Ci saranno modifiche alla viabilità, oltre a zone di interdizione al passaggio dei non addetti ai lavori (sia sulla strada che in spiaggia), e con successivo comunicato l’amministrazione darà informazioni precise. Si raccomanda massima collaborazione nel rispettare i divieti e le prescrizioni imposte per l’incolumità pubblica, seguendo scrupolosamente le indicazioni del personale in servizio.