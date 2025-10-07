“O Spes Mea Cara” - Un pellegrinaggio musicale nella speranza del Giubileo 2025
Follonica: "Nidi Gratis", riaperto il bando per l'anno educativo 2025-2026
Nuove domande delle famiglie dal 13 al 27 ottobre 2025
Follonica: Riaperto il bando Nidi Gratis con cui la Regione Toscana garantisce un contributo economico alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro, per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi nei contesti domiciliari).
Le famiglie possono presentare la domanda dalle ore 9,00 del 13 ottobre 2025 fino alle ore 18,00 del 27 ottobre 2025 esclusivamente mediante accesso accreditato (SPID, CIE, CNS) all’applicativo Nidi Gratis disponibile sul sito internet regionale www.regione.toscana.it/nidigratis.
L'importo massimo riconoscibile come “sconto sulla retta” di frequenza per ciascun bambino e bambina destinatario/a ammonta ad 527,27 euro mensili (agosto escluso). Il contributo regionale assieme alla quota rimborsabile da Inps permetterà alle famiglie di avere un’agevolazione per la frequenza dei nidi fino a un massimo di 800 euro al mese.
La domanda per l’accesso alla Misura Nidi gratis deve essere presentata dallo stesso soggetto che fa domanda del Bonus INPS.
In relazione alla sola riapertura del bando, gli sconti verranno riconosciuti a partire dalla mensilità di dicembre.
Per chi ha già presentato la domanda non occorre fare nulla, tutto rimane invariato, con i benefit riconosciuti a partire da settembre.
Il bando Nidi gratis è finanziato dal Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021-2027.