Follonica: modifiche ai percorsi bus per il transito della Tirreno-Adriatico

Variazioni alle linee urbane ed extraurbane di Autolinee Toscane previste da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo 2023

Follonica: Da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo 2023 per lo svolgimento della seconda e terza tappa della Gara Ciclistica “Tirreno-Adriatico”, le linee autobus di Autolinee Toscane nella zona di Follonica subiranno delle variazioni di percorso.







Lunedì 6 marzo dalle 19 alle 24

Tutte le corse delle line extraurbane 30F, 31F, 46M e 49D in transito da via della Repubblica seguiranno un percorso alternativo. La linea urbana f1 delle 19 giunta in via Vespucci (Ponte Gora) effettua deviazione per via Bicocchi, via Roma, viale Europa, via del Cassarello fino a via della Pace Asl procede poi per viale Europa, via Massetana, via Golino, Follonica FS.

Martedì 7 marzo dalle 6 alle 13 e dalle 18 alle 21

Linee extraurbane

Tutte le corse da Follonica Fs in direzione Puntone/Grosseto giunte in via Vespucci (Ponte Gora) effettuano deviazione per via Bicocchi, via Roma, viale Europa, via Lago di Bracciano, via Lago Trasimeno, via Lago di Como, s.p. delle Collacchie dove riprendono il normale itinerario.

Tutte le corse da Follonica F in direzione Casone: giunte in via Vespucci (Ponte Gora) effettuano deviazione per via Bicocchi, via Roma, v.le Europa, via del Cassarello dove riprendono il normale itinerario.

Linee urbane

La linea urbana f1 giunta in via Vespucci (Ponte Gora) effettuano deviazione per via Bicocchi, via Roma, viale Europa, via del Cassarello fino a Via della Pace ASL procede poi per viale Europa, via Massetana, via Golino, Follonica FS. La linea urbana f4, giunta a Follonica Cassarello, procede per Viale Europa, via Massetana, via Golino, Follonica FS.

Martedì 7 marzo dalle 13 a fine manifestazione

Linee extraurbane

Per la linea extraurbana 37F Massa Marittima-Follonica Fs saranno soppresse le corse delle 14; successivamente tutte le corse giunte a Rondò bivio Rondelli si accertano dell’apertura al traffico veicolare per via Massetana, altrimenti procedono per sp 152 vecchia Aurelia, bv Cimitero, via Amendola, Follonica Fs. Per la linea 37F Follonica Fs-Massa Marittima dalle 14 alle 18 sono soppresse le corse delle ore 13.35; le linee 31F (Gavorrano-Follonica Fs), 33F (Ribolla-Follonica) e 51F (Siena-Follonica) dalle 13 alle 17 tutte le corse, giunte a Bagno di Gavorrano in via Marconi (Semaforo), proseguono via Forni, ed effettuano deviazione su s.p. 152 vecchia Aurelia, svincolo Bagno di Gavorrano in direzione Livorno, s.s.1 Aurelia, uscita a svincolo Follonica Nord, s.p. 152 Vecchia Aurelia fino a Bv. Bicocchi, Follonica Fs.

La linea 31F Follonica Fs-Gavorrano e 44R Follonica-Ribolla-Tatti dalle 14 alle 19: tutte le corse, da Follonica Fs, effettuano deviazione su via Don Bigi, via Bassi,s.p. 152 Vecchia Aurelia fino a svincolo Follonica Nord, s.s.1 Aurelia in direzione Grosseto, uscita svincolo Bagno di Gavorrano, Forni, Bagno di Gavorrano Coop, dove riprendono il normale itinerario. La linea 51F Follonica Fs-Siena: la corsa delle ore 15.05, da Follonica Fs, effettua deviazione su via Don Bigi, via Bassi, s.p. 152 Vecchia Aurelia fino a svincolo Follonica Nord, s.s.1 Aurelia in direzione Grosseto, uscita svincolo Bagno di Gavorrano, Forni, Bagno di Gavorrano Coop, dove riprende il normale itinerario. La linea 49D Piombino-Follonica-Grosseto dalle ore 13.00 alle ore 18.00 tutte le corse, giunte a Follonica Amendola proseguono per Follonica Fs, dove effettuano deviazione su via

Don Bigi, via Bassi,s.p. 152 Vecchia Aurelia fino a svincolo Follonica Nord, s.s.1 Aurelia in direzione Grosseto, uscita svincolo Gavorrano fino a Gavorrano Bagno Coop dove effettuano le coincidenze per Massa Marittima e Roccastrada, successivamente proseguono via Ampio, Ponti Badia, Castiglione della Pescaia, dove riprendono il normale itinerario.

Linea 49M Piombino-Follonica-Massa M.ma: dalle ore 13.00 alle ore 18.00 effettua coincidenza con bus da Grosseto a Gavorrano Bagno Coop e procede per loc. Forni, s.p.152, Potassa, Lago Accesa, Valpiana poi normale itinerario.

Linea 29F Follonica-Punta Ala (andata e ritorno): dalle ore 14.00 alle ore 18.00 la corsa delle ore 13,30 viene anticipata alle ore 12,05 con solito itinerario; la corsa delle ore 14.15 da Castiglione della Pescaia raggiunge Follonica via Ampio, s.p.152, svincolo Gavorrano, s.s.1 Aurelia, svincolo Follonica Nord, Follonica Fs. Le corse delle ore 16.30 Follonica-Punta Ala e delle ore 17.00 Punta Ala-Follonica vengono soppresse.

Linea 30F Follonica-Scarlino (andata e ritorno) dalle 14.00 alle 18.00: le corse delle ore 13.10 Follonica-Scarlino, delle ore 14.05 Scarlino-Follonica, delle ore 14.36 Follonica-Scarlino, delle ore 15.10 Scarlino-Follonica sono soppresse.

Linea 44R Follonica-Ribolla-Tatti: le corse delle ore 16.40 Follonica-Casone delle ore 16.55 da Casone a Follonica, effettuano partenza da Follonica Solmine alle 16,55 e procedono per le rispettive destinazioni senza raggiungere Follonica.

Linea 46M Caldana-Gavorrano-Scarlino-Follonica: la corsa delle ore 14.39 Gavorrano-Scarlino Scalo viene limitata a Bagno di Gavorrano Coop; la corsa delle ore 15.22 Scarlino Scalo-Caldana Bivio effettua partenza da Bagno di Gavorrano Coop dove effettua coincidenza con bus da Piombino.

Linee urbane

Tutte le corse urbane vengono soppresse dalle ore 13.00 alle 20.00.

Mercoledì 8 marzo dalle 7 alle 12

Linee extraurbane

Tutte le corse delle linee 37F e 49M in direzione Massa Marittima, da Stazione Fs effettuano deviazione per via Bassi, via Amendola, via Leopardi, via Massetana, dove riprendono il normale itinerario; tutte le corse delle linee 37F e 49M in direzione Follonica che prevedono il transito da Scarlino Scalo, giunte a Cura Nuova proseguono su SR 439 e da bivio Rondelli proseguono su normale itinerario; tutte le corse delle linee 29F-30F-31F-49D in partenza da Follonica Fs, effettuano deviazione per via Bassi, via Amendola, via Leopardi, v.le Europa, via Lago di Bracciano, via Lago Trasimeno, via Lago di Como, Collacchie, dove riprendono il normale itinerario. Linea 31F sono soppresse le corse delle ore 9.15 Follonica-Gavorrano e delle ore 9.55 Gavorrano-Follonica.

Linee urbane

Linea f1: da Follonica Fs, procede per via Bassi, via Amendola, via Leopardi, v.le Europa, via Cassarello dove riprende il normale itinerario e via della Pace per viale Europa, via Massetana, via Golino, Follonica FS.

Linea f2: giunta a via Santini procede per Follonica Fs, via Bassi, via Amendola, via Leopardi, via Massetana dove riprende il normale itinerario.

Linea f3: giunta in via De Gasperi procede per via Bassi, via Santini e si attesta a Follonica FS.

Linea f4: giunta in via Santini procede per Follonica FS, via Bassi, via Amendola, via Leopardi, via Massetana dove riprende il normale itinerario.