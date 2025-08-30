Follonica. Libri Gratis: riapertura del bando dal 5 settembre al 3 ottobre 2025
Follonica: E’ stato riaperto il bando inerente all’avviso pubblico “Libri Gratis”, che si pone lo scopo di sostenere l’inclusione degli alunni appartenenti ai nuclei familiari economicamente più svantaggiati con il riconoscimento di un sostegno economico per l’acquisto della dotazione libraria.
Per presentare correttamente la domanda, esclusivamente online con accesso accreditato via Spid, Cie o Cns, dall’area personale dopo registrazione sull’applicativo regionale dedicato dalle ore 9: 00 del 5 settembre 2025 fino alle ore 18:00 del 3 ottobre 2025, consultare integralmente:
- il testo aggiornato del bando (aggiornato alle modifiche introdotte con decreto 17328 del 4 agosto)
- link applicativo regionale
La registrazione e l’accesso all’area personale possono avvenire, alternativamente, per mezzo di:
- Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale, per ottenere lo Spid https://spid.gov.it;
- Cie (carta di Identità Elettronica);
- Cns (TS-CNS) (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria).
Chi può presentare domanda di contributo (soggetto richiedente):
1) in caso di studentessa/studente minorenne alla data di invio della domanda: solo il genitore/tutore del minore in possesso dei requisiti elencati all’Articolo 5 del testo del bando;
- in presenza di più figli in possesso dei requisiti richiesti, il genitore deve inviare una domanda separata per ciascun figlio. Dall’area personale il genitore vedrà poi l’elenco di tutte le domande presentate, su cui potrà eventualmente operare in seguito utilizzando le funzioni che risulteranno ancora attive al momento del nuovo accesso.
2) in caso di studentessa/studente maggiorenne alla data di invio della domanda: lo studente maggiorenne medesimo, in possesso dei requisiti elencati all’Articolo 5, oppure il relativo tutore.
Le domande provenienti da soggetti diversi da quelli sopra riportati non saranno ammesse al contributo.
Per ulteriori informazioni: www.regione.toscana.it