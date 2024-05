Follonica, Italia Viva e la lista Stati Uniti d'Europa annunciano il sostegno a Buoncristiani

«C'è la necessità di imprimere un cambiamento, Matteo è la persona giusta per cambiare il volto della città»

Follonica: L'annuncio arriva dal coordinatore zona nord provincia Grosseto di Italia Viva, Franco Lippi,e dalla candidata di Stati Uniti d'Europa, Marietta Tidei, in visita a Follonica e accolta dallo stesso Buoncristiani.





La candidata europea Marietta Tidei arriva in visita elettorale a Follonica e incontra il candidato sindaco Matteo Buoncristiani che nell'occasione incassa pubblicamente anche il sostegno di Italia Viva e della lista Stati Uniti d'Europa.

Ad annunciare che Italia Viva sostiene la candidatura di Matteo Buoncristiani è il coordinatore zona nord provincia Grosseto, Franco Lippi: «Il nostro sostegno alla candidatura di Buoncristiani – spiega il coordinatore - deriva dal fatto che la scelta di Matteo è stata una scelta civica, incentrata sulla persona giusta che può portare Follonica a scrivere davvero una nuova pagina e questo è in linea con i valori di un partito riformista come il nostro».

«Da parte nostra – prosegue Lippi – vogliamo imprimere un cambiamento a Follonica, nel Paese, in Europa, c'è la necessità di creare condizioni di sviluppo diverse rispetto al passato ed è per questo che appoggiamo Buoncristiani con convinzione e lo annunciamo in occasione della visita della nostra candidata, Marietta Tidei che, oltre a Italia Viva, rappresenta la lista Stati Uniti d'Europa. Una lista, Stati Uniti d'Europa, che non è solo una compagine elettorale, ma un vero e proprio progetto di futuro che ci auguriamo riscuota tanto successo».

Con l'endorsement di Italia Viva, Matteo Buoncristiani dimostra con sempre maggiore forza la vocazione civica del suo progetto elettorale, non perimetrato dalle logiche della vecchia politica e che incassa l'appoggio anche di forze di segno opposto: «Per me è molto importante l'appoggio di Italia Viva e più in generale della lista Stati Uniti d'Europa, rappresentata oggi da Marietta Tidei – dice Buoncristiani – è la testimonianza della bontà del progetto che proponiamo per Follonica, un progetto che va oltre il perimetro naturale della coalizione di centro destra, che ha saputo unire molte forze civiche, della società civile e anche una parte del centro sinistra».

«E' molto importante questo aspetto – conclude il candidato – e ci tengo a ribadirlo. Noi abbiamo un progetto di futuro che intendiamo condividere con il maggior numero di persone e di forze possibile e, una volta che saremo al governo della città, non saremo gli amministratori solo di una parte, ma i rappresentanti di tutti i cittadini e le cittadine di Follonica».