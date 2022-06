Follonica intitola una via del Parco Centrale alla sindaca Eleonora Baldi

La cerimonia si terrà venerdì prossimo, 1 luglio, alle 18. Sono invitati tutti i cittadini e le cittadine



Follonica: La città ricorda l'ex sindaca Eleonora Baldi, morta improvvisamente a 64 anni - nella notte tra domenica 15 novembre e lunedì 16 novembre 2015 - mentre si trovava in Cambogia. Venerdì prossimo, 1 luglio, alle 18, l'Amministrazione comunale organizzerà una cerimonia per intitolare a lei la via del Parco Centrale che costeggerà la nuova scuola.

All'evento, accompagnato dalla Filarmonica G.Puccini, prenderà parte la famiglia di Eleonora Baldi, il marito Sergio Betti e le due figlie Francesca e Federica. Non mancheranno poi i consiglieri comunali dell'attuale legislatura e di quella passata, insieme alle tante personalità del mondo politico e associazionistico della città. All'evento sono invitate tutte le cittadine e i cittadini di Follonica che potranno in questo modo ricordare la sindaca che ha guidato Follonica dal 2009 al 2014. All'evento prenderà parte anche la commissione per le Politiche di Genere che ha seguito un progetto sulla toponomastica al femminile.