Follonica: Incendio in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in pieno centro di Follonica. Il fatto è accaduto in tarda mattinata in via dei Pini nella cittadina del golfo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spengere l'incendio e i vigili urbani. Al momento non si conoscono le cause del rogo e l'entità dei danni.