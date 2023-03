Follonica in festa per l'arrivo del 47° Trofeo Maremma

Una festa che durerà due giorni per questo evento motoristico. C'è già molta animazione.



Follonica: Arriva il Trofeo Maremma in riva al Golfo con una nuova etichetta. La manifestazione tirrenica torna nella Coppa di zona, CRZ 6.

Il 47° Trofeo Maremma si presenta con la molte novità, la più importante delle quali la partenza dal centro, di fronte alla gelateria Pagni, e l'arrivo in Piazza XXV Aprile.





Un nuovo volto per il rally tirrenico, che la città di Follonica abbraccia con la felicità di patron Paolo Santini. Con l'amministrazione comunale di Follonica che ha concesso il riordino notturno in Piazza XXV Aprile ed il parco assistenza nella zona di Mercatale. Ed è per questo che patron Santini la ringrazia, e ringrazia anche il sindaco di Gavorrano per la prova speciale di apertura del Rally della Maremma.

Patron Santini ringrazia la polazione di Ravi per il passaggio del rally, ringrazia il sindaco e la polizia municipale, anche l'amministrazione comunale di Scarlino per ospitare l'evento al mattino con il passaggio nel centro storico.

Il Trofeo Maremma è una gara che guarda al territorio. Notevole il coinvolgimento del territorio, con le amministrazioni comunali di Follonica il cuore pulsante della gara, Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino, che sostengono l'evento inteso oltre che momento di sport anche come ideale veicolo di promozione turistica, favorendo l'incoming proprio grazie al costante afflusso legato alla gara, dai partecipanti al team, addetti ai lavori e appassionati, che mediamente soggiornano sui luoghi per tre-quattro giorni, con evidente ricaduta economica positiva per il comparto ricettivo.





Tante validità e la conferma delle “storiche”: oltre alla validità della Coppa di VI zona, la gara avrà di nuovo al via la gara nazionale riservata alle auto storiche, che giungerà all'ottavo anno di svolgimento e diverse saranno le altre validità riservate agli equipaggi, a partire dal Trofeo Rally Toscano, vi sarà poi la validità per R Italian Trophy, il trofeo all'interno delle gare di Coppa Rally di Zona dedicato alle vetture delle classi R2 in cui è suddivisa – R3 - R5 - Rally 2 - Rally 4 - Rally 5, per il Michelin Trofeo Italia la nuova iniziativa della casa francese di pneumatici, all'interno della Coppa Rally di zona, si conferma il Trofeo Pirelli Accademia, legato alle gare delle nove zone delle corse su strada, a sostegno della base dei praticanti, e si conferma pure per il sempre partecipato Premio Rally Aci Lucca.

(foto Marco Ferretti)