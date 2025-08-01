Follonica, il Subbuteo sbarca in spiaggia

Al via la 4ª edizione del Trofeo Città di Follonica. Sabato 2 agosto dalle ore 17.00, viale Italia n.200

Follonica: Torna anche quest’estate il Trofeo Città di Follonica, giunto alla sua quarta edizione. Un evento diventato ormai un punto di riferimento nel panorama nazionale del Subbuteo, capace di unire sport, divertimento e solidarietà in una location unica: la spiaggia di Follonica.

Dalle ore 17.00 in viale Italia n.200 saranno 32 i partecipanti, provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi sotto il sole e con il rumore del mare sullo sfondo e con gli 8 tavoli da gioco allestiti direttamente sulla sabbia.

Ogni anno il torneo propone una formula diversa, sempre originale e curata nei dettagli: per questa edizione, il tema sarà quello del calcio americano, con riferimento alle storiche leghe NASL e MLS.

Ma il Trofeo Città di Follonica è anche – e soprattutto – un’iniziativa solidale. Dalla seconda edizione, infatti, gli organizzatori hanno scelto di donare tutti i proventi alla Fondazione AriSla, impegnata nella ricerca scientifica contro la SLA (sclerosi laterale amiotrofica).

Una scelta che nasce da un motivo molto personale: uno dei soci del Club Maremma Subbuteo, promotore dell’evento, è affetto da questa malattia. Il torneo è diventato così un modo concreto per sostenerlo, per fargli sentire la vicinanza del gruppo e per contribuire – anche con un piccolo gesto – alla speranza che la ricerca possa presto portare a una cura.



