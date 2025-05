Follonica: I consiglieri comunali a lezione: studiano la nuova tecnologia della sala consiliare

Il presidente del Consiglio Alberto Aloisi: “Alla prossima assemblea consiliare entreranno in funzione tutte le novità”

Follonica: Corso di formazione per i consiglieri comunali follonichesi e il presidente del Consiglio comunale Alberto Aloisi che hanno potuto prendere confidenza con il nuovo sistema digitale della sala consiliare, appena installato.

"E' stata l'occasione per prepararci al prossimo Consiglio comunale - dice Aloisi - che programmeremo per i primi giorni di giugno, quando per la prima volta useremo il nuovo strumento che vede delle notevoli migliorie sia per gli addetti ai lavori sia per i cittadini interessati a seguire le sedute. Il cambiamento, reso possibile grazie all'impegno della struttura e degli uffici dell'Ente, è importante, oggi abbiamo finalmente una sala consiliare adeguata alle nuove sfide tecnologiche e di partecipazione. All'inizio ci sarà sicuramente qualche piccolo disagio per cui ci scusiamo anticipatamente”.

Tra le novità più importanti, l'installazione di due monitor – uno a destra e uno a sinistra della sala – che permetterà di visualizzare in modo chiaro e trasparente l'andamento delle votazioni. Ogni consigliere ha a disposizione un microfono personale, mentre il presidente dispone di un desk tecnologico per gestire al meglio i tempi, le presenze e le maggioranze. La vera rivoluzione riguarda anche il rapporto con la cittadinanza: è stata infatti rinnovata la piattaforma online dei Consigli comunali, dove – grazie all'uso di hashtag – i cittadini potranno facilmente recuperare gli interventi dei singoli consiglieri e trovare con immediatezza le informazioni che più li interessano.

È stata inoltre migliorata la video delle dirette e delle registrazioni, garantendo un livello di trasparenza e accessibilità mai raggiunto prima.