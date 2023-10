Follonica Hockey si conferma società "giovane"

Follonica: Dopo le due sconfitte delle categorie Senior del Follonica Hockey di sabato, l'A1 per 3 a 2 dal CP Grosseto e l'A2 per 3 a 1 dal HC Castiglione, sono le squadre giovanili a rallegrare il week end della società del Golfo. Tutte a segno infatti le giovanili che hanno disputato gli incontri Domenica 29 Ottobre, con le prime vittorie per la U17 e U11 e la conferma dell'U13.



A dare il via alla giornata è la squadra guidata da Sergio Silva, categoria U17, che si è imposta per 3 a 2 sul Sarzana. In equilibrio per tutta la partita grazie ad una doppietta di Gabriele Talarico, che ha risposto ai goal di Lagomarisini e Andreani per i liguri. Nella ripresa è Federico Asta invece ad andare in rete, goal che si rileverà decisivo vista la mancata realizzazione del tiro diretto di Talarico a 6 minuti dalla fine. Arriva così la prima vittoria per gli azzurri, vittoria che serve soprattutto al morale dei ragazzi.

Convocati: Shareef, Riva, Talarico (2), Asta (1), Malvezzi, Frare, Marengo, Bracali. Allenatore Sergio Silva

Prima vittoria anche i piccoli U11 dello STUDIO ALFA CONDOMINI di Franco Polverini, tra le mura amiche del PalaArmeni. A farne le spese è lo STARTIT RIZZO COSTRUZIONI PRATO, Azzempamber e compagni dominano fin dall'inizio andando a segno già dopo solo un minuto e mezzo dal fischio di inizio proprio con Azzempamber che si replicherà per ben altre 3 volte portando lo score personale a 4. In rete per gli azzurrini anche Biagini con una doppietta, Cardinali, Righini e Nerozzi.

Convocati: Galoppi, Favilli, Azzempamber (4), Rosadini, Biagini (2), Cardinali (1), Nunneri, Righini (1), Nerozzi (1), Parri. Allenatore Franco Polverini









Si conferma invece la BluOptik U13 guidati da Alberto Aloisi sulla difficile pista del PalaBarsacchi di Viareggio. Il manto in parquet del CGC Viareggio non ha permesso agli azzurri di esprimere al meglio il loro gioco commettendo svariati errori specialmente sotto porta, nonostante questo è arrivata una vittoria per 3 a 0 grazie alla doppieta di capitan Giabbani e goal di Donati. Rete inviolata per Asta che si è sempre fatto trovare alle poche occasioni dei viareggini.

Convocati: Asta, D'Agostino, Tarassi, Stoduto, Donati, Bacci, Tonarelli, Moda, Giabbani. Allenatore Alberto Aloisi.