Follonica Hockey di A1: pronti per la trasferta Pugliese

Follonica: Per il Follonica Hockey di A1 è arrivato il momento della trasferta Pugliese, sabato sera infatti alle ore 20.00 sarà il Giovinazzo ad incrociare le stecche con i maremmani al PalaPansini.

Obiettivo dei ragazzi di Sergio Silva è portare a casa un altra vittoria per mantenere le zone alte della classifica, in vista della sfida sicuramente più difficile con Il Valdagno della prossima giornata. Anche se il Giovinazzo, neopromossa, è a zero punti, ha dimostrato comunque di mettere in difficoltà, specialmente il primo parziale le squadre avversarie, quindi per Pagnini e compagni massima attenzione.

Appuntamento sabato 4 Novembre ore 20.00 diretta cane Fisr YouTube.

(foto by "Foto Giorgio")