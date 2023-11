Follonica Hockey cala il poker contro il Bassano

Follonica: Grazie ad un doppia coppia di Banini e Bonarelli, Follonica Hockey cala il poker vincendo 4 a 2 contro l'Ubroker Bassano, vittoria importantissima che arriva subito dopo la sconfitta con il Grosseto.

I ragazzi di Sergio Silva si confermano squadra da battere tra le mura di casa, tre su tre infatti i risultati positivi, tra questi il pari con la corazzata del Trissino, risultati che mettono in guardia gli avversari che saranno ospiti al PalaArmeni per tutta la stagione. Nonostante un Bassano roccioso che non ha mollato fino all'ultimo minuto, il Follonica ha cmq condotto tutta la partita anche se la prestazione migliore l'ha espressa nel primo tempo, andando negli spogliatoi con il risultato di 3 a 1, nella ripresa il quarto goal del Follonica firmato appunto da Davide Banini, con il Bassano che spaventa i maremmani a meno di 3 minuti dalla fine con Sousa da Silva che accorcia le distanze ma che sbaglia fortunatamente il tiro diretto a due minuti e 31 secondi dal fischio finale.





Con questo risultato il Follonica si porta al secondo posto in classifica insieme al Valdagno dietro solo al Trissino con il Forte dei Marmi però che deve recuperare due partite. Adesso testa a Giovinazzo, trasferta di Sabato 4 Novembre ore 20.00.



(foto Elisa Premoli)