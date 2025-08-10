Follonica Hockey 1952: presentato il programma del settore giovanile 2025/2026

Collaborazioni con le scuole, nuovi progetti formativi e sei squadre ai nastri di partenza. Aperte le iscrizioni per bambini e ragazzi.

Follonica: Dopo un’estate di intensa pianificazione, il Follonica Hockey 1952 è pronto a ripartire con una nuova stagione ricca di entusiasmo e obiettivi ambiziosi. È stato infatti presentato ufficialmente il programma del settore giovanile 2025/2026, curato dal nuovo responsabile, Mr Franco Polverini.

La società di via Campioni d’Europa conferma la propria vocazione formativa, puntando su un percorso “dal basso” che parte dalla collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, in particolare con le scuole dell’infanzia. L’obiettivo è promuovere hockey e pattinaggio artistico come attività motorie complete, divertenti e ricche di valori educativi.

Il progetto offre a bambine e bambini la possibilità di scoprire uno sport di squadra che sviluppa coordinazione e intelligenza tattica, oppure una disciplina individuale come il pattinaggio artistico, capace di unire tecnica, disciplina e senso musicale.





Scuola Hockey e sinergia con il pattinaggio artistico

Viene confermato il progetto Scuola Hockey Follonica 1952, che lo scorso anno ha ottenuto ottimi risultati. Gli allenamenti saranno seguiti direttamente da Mr Polverini, in collaborazione con il settore del pattinaggio artistico, per rafforzare le abilità di base nel pattinaggio, elemento fondamentale per la crescita sportiva dei più piccoli.

Formazione a 360°

Proseguirà anche il progetto di formazione di giovani allenatori e ufficiali di gara, che nella scorsa stagione ha portato alla nascita di tre nuove figure tecniche e di due giovani arbitri.

Le squadre in campo

Il settore agonistico vedrà al via:

3 squadre Under 13 (di cui una interamente femminile, nell’ambito del progetto Roses Roll)

1 squadra Under 15

1 squadra Under 19

1 squadra di Serie B, come naturale passaggio verso le categorie senior

Per la categoria Under 11 non è prevista un’iscrizione diretta: i bambini saranno inseriti in prestito mirato presso la società di Grosseto, mantenendo la possibilità di giocare anche con il Follonica nella categoria superiore.

Iscrizioni aperte

Sono già aperte le iscrizioni per bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi all’hockey o intraprendere un percorso agonistico. Ogni squadra sarà seguita da un preparatore atletico e da un preparatore dei portieri.

Confermati anche i progetti speciali Roses Roll (per l’hockey femminile) e Progetto Arcobaleno (per l’inclusione attraverso lo sport).

Per informazioni e iscrizioni: follonicahockey1952@gmail.com



