Follonica: Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena insieme per “Puliamo il Mondo”

Dai bimbi dell’infanzia ai ragazzi della secondaria, una giornata - 15 Ottobre 2025 -dedicata all’ambiente promossa da Legambiente e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

Follonica: Tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo leopoldo 2 di Lorena di Follonica hanno preso parte all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Follonica.

Bambini e ragazzi, dai più piccoli della scuola dell’infanzia de I Melograni e Il Fontino agli alunni delle primarie di Don Milani e Buozzi fino agli studenti della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani, hanno dedicato una giornata alla cura e alla tutela dell’ambiente, contribuendo concretamente alla pulizia di spazi pubblici, parchi e aree verdi della città. I ragazzi hanno pulito il parchino di Paolo in zona Cassarello, il parco dell’ex Ilva e i loro giardini e cortili all’insegna del motto: facciamo qualcosa di importante per il nostro futuro. I più piccoli si sono anche dedicati a differenziare i rifiuti per imparare a gestire la raccolta differenziata . I cittadini che si sono trovati a passare nei parchi dove è stata realizzata l’attività vedendo i ragazzi al lavoro si sono fermati a parlare con loro e li hanno elogiati.

L’iniziativa, che ogni anno coinvolge migliaia di volontari in tutta Italia, ha l’obiettivo di educare alla cittadinanza attiva e alla responsabilità ambientale, promuovendo gesti concreti di rispetto per il territorio e di attenzione verso il bene comune.

Per l’Istituto ComprensivoLeopoldo 2 di Lorena di Follonica, “Puliamo il Mondo” rappresenta un momento significativo all’interno di un percorso educativo più ampio che da anni pone al centro la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e la formazione di cittadini consapevoli.

Attraverso attività laboratoriali, progetti interdisciplinari e collaborazioni con enti e associazioni del territorio, la scuola accompagna i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni in un cammino di crescita che unisce conoscenza, sensibilità ecologica e impegno civico.

L’Amministrazione Comunale e Legambiente hanno espresso apprezzamento per la partecipazione attiva dell’intera comunità scolastica, sottolineando come queste iniziative rafforzino il legame tra scuola, territorio e ambiente, in un’ottica di responsabilità condivisa verso il futuro.







