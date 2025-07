Follonica: Fratelli d'Italia invita i cittadini all'incontro sui “Mille giorni del governo Meloni”

Lunedì 28 luglio alle ore 18.30 presso Ice Caffè Pagni in viale Italia

Follonica: Fratelli d'Italia Follonica invita la cittadinanza a partecipare a un importante momento di approfondimento politico dedicato ai “Mille giorni del governo Meloni”. L'incontro si terrà lunedì 28 luglio alle ore 18.30 presso l'Ice Caffè Pagni in viale Italia, sul lungomare follonichese.

All'appuntamento saranno presenti i parlamentari del territorio, Simona Petrucci e Fabrizio Rossi. Parteciperanno inoltre il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, il presidente del circolo Fratelli d'Italia Follonica Agostino Ottaviani, il presidente provinciale Luca Minucci. Modera la vice presidente provinciale Alessandra Mastri Flamini.

"Sarà un'occasione - dichiarano da Fratelli d'Italia - per raccontare e condividere con i cittadini ei tantissimi turisti presenti a Follonica i principali traguardi raggiunti dal governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, nei suoi primi mille giorni di attività. Si spazierà dalle tematiche provinciali, a quelle nazionali e internazionali, illustrando le riforme avviate, le sfide vinte e le priorità del futuro".

“Nel corso dell'incontro saranno toccati temi chiave come la riduzione del cuneo fiscale, le politiche per la natalità e la famiglia, la gestione dell'immigrazione, gli interventi per la sicurezza energetica e industriale, il ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo, le iniziative concrete per i territori, a partire da quelli riguardanti la provincia di Grosseto”, termina da Fratelli d'Italia.

Seguirà l'aperitivo.