Follonica, Filt Cgil ribatte al sindaco Buoncristiani e all’assessore Marrini

Allegrini, Deri e Cellini: «Comune di Follonica non può continuare a cercare alibi. Abbiamo chiesto interventi di regolamentazione del traffico semplici e velocemente realizzabili»

Follonica: «La risposta che hanno dato il sindaco Buoncristiani e l’assessore Marrini alle nostre preoccupazioni rispetto alla sicurezza di chi per lavoro guida gli autobus nell’area urbana di Follonica Ferragosto – dichiarano il segretario di Filt Cgil, Alberto Allegrini, e i delegati Fabio Deri e Sandro Cellini - è sin troppo evasiva e improntata alla ricerca di un alibi rispetto alle responsabilità del Comune.

Troviamo singolare, da questo punto di vista, che alla seconda estate di governo della giunta Buoncristiani, si continui a parlare di problemi annosi nell’area circostante a via della Repubblica, e alle vie Palermo e Carducci. Ricordiamo, infatti, che l'attuale amministrazione è quella che ha portato a conclusione i lavori di riqualificazione di via della Repubblica, decidendo di renderla transitabile a tutti i veicoli e facendovi passare le linee urbane degli autobus.

La Filt Cgil, insieme alle altre sigle sindacali, ha sollecitato il Comune sin dal giugno scorso, poi ha formalmente scritto una lettera che elencava le singole questioni, ma siamo stati ricevuti lo scorso 8 agosto solo a seguito di un comunicato stampa di protesta per il ritardo nell'affrontare i problemi segnalati.

In quell'occasione – chiariscono i tre sindacalisti di Filt Cgil - erano stati concordati alcuni interventi di immediata realizzazione, come la rimozione dello stallo di sosta nell’immediato arco di manovra dei mezzi in via della Repubblica, perché pericoloso e in prossimità di un angolo cieco, e la messa in opera di alcuni “panettoni” di cemento per scoraggiare la pratica dei parcheggi in doppia fila. Che costringono gli autisti a fare manovre pericolose invadendo la corsia opposta a quella di marcia. Oltre alla verifica di come separare la pista ciclabile dalla carreggiata automobilistica, in modo da garantire la sicurezza a ciclisti e pedoni. Tutte misure facilmente e velocemente realizzabili, a maggior ragione in quanto garantiscono la sicurezza per autisti degli autobus, automobilisti, ciclisti e pedoni, in un'area urbana densamente popolata e molto frequentata dai turisti.

La scelta di non scontentare qualche commerciante, a nostro parere poco lungimirante, si traduce automaticamente nella penalizzazione di chi lavora sugli autobus e dei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico urbano. Anche nella giornata di Ferragosto, infatti, a causa delle macchine parcheggiate in maniera disordinata e pericolosa alcuni nostri autisti sono stati costretti a cambiare tragitto, non servendo le fermate previste in via della Repubblica.

Il nostro ruolo di sindacalisti ci impone di tutelare la sicurezza di chi lavora e dei passeggeri che trasportiamo, segnalando con tempestività i problemi lungo il tragitto delle corse che possono causare sinistri stradali e mettere a rischio le persone. L’impressione che purtroppo continuiamo ad avere e che la giunta comunale trovi ogni alibi per ritardare le modifiche alla circolazione, per arrivare alla fine dell'estate senza muovere pallino. Sottovalutando così i rischi per le persone e l'impatto dei disservizi nel servizio di trasporto urbano.

Noi, pertanto – concludono Allegrini, Deri e Cellini - consapevoli di rappresentare il malumore diffuso tra gli operatori del trasporto pubblico locale, continueremo a fare il nostro mestiere denunciando le situazioni di pericolo nell'area urbana di Follonica. Augurandoci che nel frattempo non si verifichino incidenti con danni alle persone».