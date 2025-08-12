Follonica. “Festival Tour 2025”, abri Fibra sul palco con il Festival Tour 2025

Follonica: Dopo quasi un anno dal suo ultimo singolo “In Italia 2024” e più di due anni dall’ultimo live, Fabri Fibra sul palco con il Festival Tour 2025 , nei principali festival italiani.

In vent’anni di carriera Fabri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Dal primo album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia”, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), Fabri Fibra ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo

cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa. Dopo il successo della prima serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, Fibra è nuovamente protagonista della seconda serie disponibile dal 31 marzo in contemporanea nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile.



