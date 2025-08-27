Follonica, (FDI): “oltre 200 persone per presentazione Alessandro Tomasi, candidato centrodestra presidenza Regione Toscana

Follonica: Grande partecipazione martedì sera a Follonica per l’incontro conviviale organizzato da Fratelli d’Italia in un noto locale della cittadina, dove è stato presentato alla platea maremmana Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana nelle elezioni del 12 e 13 ottobre. Oltre 200 i presenti tra cittadini, iscritti e simpatizzanti.





A fare gli onori di casa il presidente del circolo di FdI di Follonica, Agostino Ottaviani, insieme ai parlamentari del territorio, la senatrice Simona Petrucci e l’onorevole Fabrizio Rossi. All’iniziativa hanno preso parte anche i quattro candidati grossetani al consiglio regionale – Guendalina Amati, Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa e Luca Minucci – il vice coordinatore regionale, on.le Francesco Michelotti, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, il sindaco di Semproniano Luciano Petrucci e il civico Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, oltre a numerosi consiglieri comunali, assessori e dirigenti locali e provinciali del partito della Meloni.

Tomasi, reduce da una giornata intensa di incontri sul vicino territorio piombinese, ha visitato nel pomeriggio di ieri l’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima insieme al deputato Rossi, dove ha incontrato personale medico, infermieristico e tecnico, soffermandosi sulle criticità della sanità toscana.





“Il disegno della sanità felice che ci fanno attraverso i proclami non esiste – ha dichiarato Tomasi –. Troppi sprechi e risorse mal utilizzate, quando invece potrebbero essere trasformate in servizi concreti, riduzione delle liste d’attesa, prevenzione e ospedali più efficienti”.

Nel suo intervento a Follonica, il candidato governatore del centrodestra ha toccato anche i temi riguardanti lo sviluppo economico e industriale. “Chi ha governato la Toscana finora ha abbandonato la costa, nonostante le grandi potenzialità. Serve una mentalità di sviluppo, meno burocrazia e più attenzione alle imprese e ai nostri giovani. Ogni euro dei cittadini è sacro e non può essere sprecato per inefficienze o clientelismo politico”.

A sostegno di Tomasi sono intervenuti Rossi e Petrucci: “Alessandro è la persona giusta per guidare la Regione – hanno sottolineato –. Con lui si potranno dare risposte concrete ai territori, dalla sicurezza allo sviluppo economico fino alla sanità".

“Eugenio Giani pensa di essere il governatore di una città-Stato: Firenze, mentre la Toscana vera è quella dei territori, da Piombino a Grosseto fino a Siena, Arezzo, Lucca, Pistoia e Pisa”, ha concluso il deputato Fabrizio Rossi.



