Follonica fa il tutto esaurito per il doppio appuntamento a teatro con la “sua” Vanessa Incontrada

Sold out per le repliche del 10 e dell’11 marzo di “Ti sposo ma non troppo”. Modifiche al traffico per il passaggio della “Tirreno-Adriatico”: si potrà parcheggiare lunedì 10 di fronte al Teatro solo in esibendo il biglietto o l’abbonamento.

Follonica: Vanessa Incontrada chiama e la città di Follonica risponde con entusiasmo. Hanno registrato il tutto esaurito, infatti, le due date dello spettacolo “Ti sposo ma non troppo”, la commedia con l’attrice follonichese di adozione e Gabriele Pignotta, che andrà in scena al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto) per la stagione teatrale promossa dal Comune e organizzata da Ad Arte Spettacoli.

Lunedì 10 e martedì 11 marzo, quindi, alle 21.15 una sala gremita accoglierà la produzione di ArtistiAssociati, che arriva dopo il successo di “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare” e mischia, nel testo di Pignotta, con abilità e leggerezza, commedia e romanticismo. Allo spettacolo del 10 marzo possono assistere anche coloro che, in origine, erano in possesso dell'’abbonamento o del biglietto per la data del 21 dicembre, mentre per quella dell’11 marzo sono previsti i posti per i possessori del biglietto per il 22 dicembre scorso.

In “Ti sposo ma non troppo”, le vicende di quattro protagonisti, con situazioni sentimentali precarie, si mescolano creando situazioni ricche di colpi di scena e divertimento: Andrea (Vanessa Incontrada) è una donna affascinante e delusa dell’amore, Luca (Gabriele Pignotta) è un divorziato che si rifugia in storie superficiali, Carlotta e Andrea (Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro) sono sposati da dieci anni e sono una coppia stanca e demotivata. La convivenza, le emozioni confuse e le crisi esistenziali trascineranno i quattro in errori clamorosi e divertenti gaffe, portando le vite dei protagonisti ad intrecciarsi in modo inaspettato e verranno travolte dal desiderio di innamorarsi ancora, anche quando sembrava impossibile. Già proposto sul grande schermo nel 2014, “Ti sposo ma non troppo” arriva sui palcoscenici italiani in una nuova versione, aggiornata al presente, ricca di emozioni e colpi di scena.

Prima dello spettacolo

Lunedì 10 marzo, alle 18.30, nella Sala “Eugenio Allegri” la compagnia incontrerà il pubblico, per l’incontro organizzato da Progetto Follonica e condotto da Lucia Stanziani. Sarà possibile, nelle due serate, partecipare anche alla tradizionale cena a teatro. Lunedì 10 marzo, alle 19.45 menu a cura del ristorante Marula e dello chef Giovanni Peggi, mentre martedì 11 marzo sarà la volta del ristorante Oasi con lo chef Mirko Mannelli (per prenotazioni, ufficio Iat: 0566 52012).

Informazioni utili

In occasione della “Tirreno-Adriatico”, sono previste modifiche al traffico e il parcheggio antistate al Teatro Fonderia Leopolda sarà chiuso al pubblico, con rimozione forzata dalle ore 17 del 10 marzo alle ore 21 dell’11 marzo. Gli spettatori potranno parcheggiare nell’area lunedì 10 marzo solo esibendo il biglietto per lo spettacolo o l’abbonamento, esclusivamente dalle ore 18 alla fine dello spettacolo. Per ulteriori informazioni sulla circolazione stradale è possibile consultare il sito del Comune di Follonica: https://www.comune.follonica.gr.it/.

I prossimi appuntamenti

La stagione teatrale follonichese “La leggerezza delle parole” prosegue il 20 marzo con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti che portano in scena la commedia di Cesc Gay “Vicini di casa”, mentre il 12 aprile arriva sul palco Chiara Francini con “Forte e Chiara”. In programma anche incontri per la rassegna “Famiglie a teatro”: il 16 marzo appuntamento con lo spettacolo “U-Mani”.

I biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566 52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono disponibili sul sito www.teatrofonderialeopolda.it

Vanessa Incontrada - Foto Giovanni De Sandre