Follonica Estate 25 - Gli eventi a portata di clic

Tutto il calendario degli eventi dell'estate Follonichese a portata di clic, semplicemente inquadrando il QR Code

Follonica: Già da qualche giorno è in distribuzione a Follonica l'opuscolo contenente tutti gli eventi e le manifestazioni culturali promosse dall'amministrazione comunale nell'estate 2025. L'opuscolo è disponibile nei locali, nei negozi, presso le strutture turistico ricettive e soprattutto presso l'Ufficio Informazioni Turistiche di Follonica in via Roma, proprio accanto ai due cartelloni giganti che riportano tutti gli appuntamenti. Oltretutto la sede dell'ufficio turistico è anche il punto per informazioni sugli eventi (spesso a ingresso ratuiito) o per la vendita dei biglietti dove previsto.

Quest'anno è possibile però avere sempre a portata di mano, anzi di telefonino, tutto quello che accade in termini di manifestazioni pubbliche (ovvero quelle promosse dal Comune di Follonica).

Basta una foto al QR Code e tutti gli eventi (comprensivi di approfondimenti e informazioni utili, compresa la possibilità di acquistare direttamente i biglietti) sono per davvero "a portata di clic".