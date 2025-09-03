Rubriche Elezioni Regionali 2025 Follonica: Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025, tutto sul Voto assistito 3 settembre 2025

Modalità per la richiesta della certificazione per l’esercizio del voto assistito Follonica: Gli elettori impossibilitati ad esprimere autonomamente il voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno la possibilità di farsi assistere da un altro elettore. L'elettore interessato dall'infermità deve richiedere un'apposita certificazione rilasciata da un ufficiale sanitario della Azienda Sanitaria Toscana SUD EST, uffici di viale Europa, il giorno Martedì 07 Ottobre dalle ore 09:00 alle ore 10:30 presso il Distretto ASL (IPN) Viale Europa - Follonica

