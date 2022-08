"Follonica è una discarica". La segnalazione di un cittadino

Follonica: «Sono un cittadino che si interessa della sua città - ci scrive in Redazione - ed avrebbe a cuore una sua migliore cura. Mi rendo conto che non sempre sono possibili interventi tempestivi, specialmente secondo i luoghi o gli Uffici che devono intervenire o la stagione turistica che fa aumentare abitanti e problemi.

Prima di pubblicizzare questa situazione, nella pineta di ponente, tra due impianti sportivo/commerciali a ridosso di via Merloni, ho cercato di far intervenire gli addetti ma dopo più di un mese nulla è stato fatto.





A ridosso della siepe tra via Merloni e la pineta sono stati abbandonate poltrone in plastica, panchine, calcinacci, cartoni ed altri materiali. Sono molto visibili e non è ammissibile che un luogo che è percorso da tanta gente per tanti motivi sia ridotto in questo stato. Speriamo che leggendo la cosa sui media si smuova la situazione».