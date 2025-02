Follonica è "Comune Plastic free 2025"

A Montecitorio è stata comunicata la lista dei “comuni Plastic free 2025” e fra i toscani c’è anche Follonica.

Follonica: “È una grande soddisfazione per la nostra comunità - commenta Mirjam Giorgieri, ex assessora all’ambiente del comune di Follonica- vedere che arriva a compimento un percorso iniziato ormai molti anni fa.

Nel 2018 aderimmo alla Plastic Free Challenge, lanciata dall’allora ministero dell’ambiente, prendendoci degli impegni precisi: eliminazione della plastica monouso e utilizzo dei materiali ottenuti da raccolte differenziate per gli arredi urbani della città. Grazie a quegli impegni, è nata la rete delle case dell’acqua cittadine, che erogano acqua buona e permettono di eliminare le bottiglie in plastica, quella degli ecocompattatori ed è stata estesa la rete dei fontanelli di acqua pubblica anche alle scuole medie e al palazzo comunale. Le scuole di Follonica, da quelle dell’infanzia alle medie, sono diventate Plastic free ed oggi questo impegno è certificato anche dall’associazione Plastic Free Onlus, cui abbiamo aderito già lo scorso anno, e che utilizza criteri molto sfidanti per concedere il riconoscimento nazionale.

Questo impegno, fatto di progetti lungimiranti e virtuosi, non riguarda solo l’eliminazione della plastica, ma anche la gestione dei rifiuti ed il presidio del territorio, oltre che la promozione di eventi di pulizia collettiva dei luoghi pubblici. In questi anni sono stati moltissimi gli eventi di “clean up” e hanno coinvolto associazioni di varia natura, segno che solo insieme si può davvero prendersi cura della nostra città. In particolare il gruppo di cittadini di “Vogliamo una città pulita” si impegna due volte a settimana nella pulizia dei quartieri della città e questo impegno così strutturato è prezioso.

Alla nuova amministrazione non resta che fare tesoro di queste realtà e di questi progetti, dando continuità alle attività già intraprese, affinché l’ottenimento del riconoscimento di comune PlasticFree non sia che una tappa di miglioramento costante.”