Cronaca Follonica e Maremma in lutto. (FDI): “Ci la lasciato Simone Turini un grande uomo" 16 agosto 2023

16 agosto 2023

Redazione

(FDI): “Ci la lasciato Simone Turini un grande uomo: imprenditore e politico” Follonica: “Nella serata di Ferragosto si è spento all’età di 62 anni il follonichese Simone Turini. Simone incarnava tantissimi aspetti: persona seria, capace, lungimirante, imprenditore di successo. Ma anche di politico che tanto ha dato alla sua Follonica e non solo. Tutto il centrodestra è in lutto e in particolare noi di Fratelli d’Italia al quale eravamo molto legati Simone Turini. Tutti noi ci stringiamo fortemente attorno alla famiglia Turini in un forte abbraccio. Addio Simone, ci mancherai”. Così termina la nota della direzione Provinciale Fratelli d’Italia Grosseto e dei Parlamentari grossetani Fabrizio Rossi e Simona Petrucci. Seguici





