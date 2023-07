Follonica e l'Italia allo specchio secondo Massimiliano Valerii, direttore del Censis

Il prossimo 13 luglio alle 21.15 Valerii sarà nel giardino del Casello Idraulico per parlare delle prospettive dell'Italia partendo dal suo saggio contenuto all'interno del volume “Mare di Ghisa – Inchiesta sui primi cent'anni del Comune di Follonica”



Follonica: “Follonica e l'Italia allo specchio”: ad un mese dalla celebrazione del Centenario del Comune, la città del Golfo ospita Massimiliano Valerii, direttore del Censis, per ripercorrere insieme la storia del territorio. Valerii, che sarà accompagnato dal sindaco Andrea Benini, il prossimo 13 luglio alle 21.15 sarà nel giardino del Casello Idraulico per presentare il suo saggio contenuto all'interno del volume “Mare di Ghisa – Inchiesta sui primi cent'anni del Comune di Follonica”, allargando poi lo sguardo sulle prospettive italiane.





Le celebrazioni per il centenario del Comune di Follonica, che si sono tenute lo scorso 14 giugno, hanno rappresentato per tutta l’Amministrazione un’occasione per ripercorrere le molteplici identità della città. L'evento è stato celebrato con la pubblicazione del volume curato da Alberto Prunetti e realizzato da Letizia Bindi, Claudio Saragosa, Massimiliano Valerii, Andrea Cordovani e Vanessa Roghi. Gli Autori e le autrici hanno interrogato la città del Golfo dal centro e dai margini, decentrando lo sguardo rispetto ai luoghi comuni delle logiche autocelebrative, localistiche e nostalgiche, in uno sforzo volto a restituire complessità all’immagine di una comunità cittadina di recente fondazione, cresciuta tra la fonderia e il mare, tra il turismo e la fabbrica.

«Le celebrazioni pubbliche di certi anniversari sono occasioni in cui sovente si cade nella trappola dell’eccesso di retorica e si cede alla tentazione della commemorazione infruttuosa, al limite della vanagloria, senza lasciare alcun segno per chi si risveglia il giorno dopo – spiega Valerii nel suo contributo – Ma c’è un modo per sfuggire al rischio della futilità, se solo si sa cogliere la circostanza della ricorrenza per fare un serio esercizio di autocoscienza collettiva. Si tratta di rimettere in fila le sorti del passato, le fortune e le contingenze avverse di una società e di un territorio, analizzandone i reali processi di sviluppo - raccontarne la storia, in definitiva, e i suoi protagonisti - per illuminare, quanto più ci è possibile, l’oggetto ancora sfocato e enigmatico delle nostre inquietudini: il destino che ci attende».

Massimiliano Valerii è direttore generale del Censis. Dopo gli studi in Filosofia all’Università Sapienza di Roma, si è dedicato alla ricerca sociale, economica e territoriale. Al Censis è stato anche responsabile della comunicazione, coordinando i rapporti con i media, la produzione editoriale, i contenuti web. È il curatore dell’annuale Rapporto sulla situazione sociale del Paese, pubblicato dal 1967 e considerato uno dei più qualificati e completi strumenti di interpretazione della realtà socio-economica italiana.