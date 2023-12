Cronaca Follonica : Donna investita in via Massetana trasportata al Misericordia 27 dicembre 2023

Follonica: I sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti stamani alle ore 7.15 a Follonica per prestare soccorso ad una donna di 59 anni investita in via Massetana. La donna è stata trasportata in codice 2 al Pronto Soccorso di Grosseto. Sono intervenuti l'ambulanza infermieristica della CRI di Follonica e Forze dell’Ordine. Seguici



