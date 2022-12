Follonica: da cent’anni una storia che unisce

Questa mattina l’Amministrazione comunale ha presentato il nuovo logo del Centenario della città, realizzato dall’agenzia Ciclica.



Follonica: «Il 2023 – dice l’Amministrazione comunale - sarà l’anno del centenario di Follonica e l’occasione per celebrare insieme questa importante ricorrenza. Un anno di eventi ed iniziative per riavvolgere la storia della città, combinare le idee e le proposte e guardare al futuro come comunità. Follonica ha una storia recente rispetto alla maggior parte delle città italiane, lunga appena un secolo. Anche per questo i festeggiamenti e gli eventi in programma sono pensati proprio per una città giovane e moderna. Un anno durante il quale le iniziative culturali saranno al centro di percorsi sulla memoria e sul futuro della città della ghisa e del ferro, con percorsi che prevedranno il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, mentre l’identità della città verrà raccontata da un docu-film e da una pubblicazione. Sarà un 2023 con tante iniziative da vivere insieme, in continuità con la storia che unisce le persone alla loro città».





Per celebrare il Centenario l’Amministrazione ha scelto di sostenere alcuni progetti, dalla realizzazione di un docu-film alla pubblicazione di un volume di saggistica fino all’apertura di una call pubblica. I singoli autori e autrici che stanno portando avanti i vari progetti hanno in programma numerosi incontri, dove si parlerà, volta per volta, della visione della città e delle prospettive future. E ognuno di loro, in base ai propri ambiti di provenienza – che vanno dall’antropologia alla letteratura, passando per la cinematografia, lo sport o la storia – sta organizzando delle lezioni con l’obiettivo di avvicinare le cittadine e i cittadini alle celebrazioni.

Sono molte le ragioni per le quali un territorio o una città si dotano di una nuova immagine coordinata e la celebrazione del Centenario è l’ occasione per sviluppare un nuovo linguaggio e una grammatica visiva. Per questo è stato affidato all’agenzia Ciclica il compito di realizzare il nuovo logo della città. I grafici hanno lavorato alle suggestioni più forti legate a Follonica: il suo passato recente, il sole, il mare, il dinamismo, l’ospitalità e l’inclusività. Da qui è nato il nuovo logo che accompagnerà la città nelle celebrazioni ma che potrà restare anche in futuro. Il logotipo è composto da un lettering dal carattere giovane e moderno con l’intento di restituire l’idea di dinamicità che contraddistingue la città. L’inserimento di simbolismi grafici è studiato al fine di richiamare in maniera semplice e immediata quelli che sono i principali tematismi che fanno unica la città di Follonica. A partire dal sole e dal mare fino ad evocare caratteristiche come il dinamismo, la solarità e l’inclusione. Questo lavoro è stato poi declinato in vari modi ed è stato stampato su maglie, penne, tazze e shoppers. Gadget che si potranno trovare al museo Magma e all’info point di via Roma. Infine non manca l’hasthag ufficiale del Centenario, che verrà usato sui social: #Follonica100.