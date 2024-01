Finanza Follonica: Convocazione al colloquio per assunzione legge 69/99 disabilità 10 gennaio 2024

Avviso per la convocazione al colloquio per la selezione di n. 2 soggetti idonei all’assunzione a tempo indeterminato – part time 50% operatore ausiliario – area operatori – legge n. 68/99 – disabili – 24 e 25 gennaio

Follonica: Il 17 ottobre 2023 con scadenza 16 novembre, sul Portale unico del Reclutamento InPA., all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Follonica e presso le sedi del Centro per l’Impiego, era stato pubblicato un avviso pubblico di avviamento per chiamata nominativa, per titoli e colloquio, di n. 2 soggetti idonei all’assunzione a tempo indeterminato – part time 50% operatore ausiliario – area operatori – legge n. 68/99 – disabili. Per coloro che sono risultati ammessi, la cui lista è pubblicata con le stesse modalità definite dalla legge (Portale unico del Reclutamento InPA., sul sito internet del Comune di Follonica), Mercoledì 24 e Giovedì 25 Gennaio si terrà il colloquio finalizzato all’assunzione. Gli ammessi al colloquio dovranno presentarsi presso la Sala Consiliare - 1° piano del Palazzo Comunale, muniti di Carta di identità, secondo il seguente ordine: Mercoledì 24 gennaio 2024 ore 8:00 dalla lettera A alla lettera F Mercoledì 24 gennaio 2024 ore 14:00 dalla lettera G alla lettera N Giovedì 25 gennaio 2024 ore 8:00 Dalla lettera P alla lettera Z Si precisa che le lettere sopra indicate sono riferite al cognome dei candidati in ordine alfabetico. Il presente avviso di colloquio, già pubblicato come da normativa sul Portale unico del Reclutamento InPA. E sul sito internet del Comune di Follonica, ha valore di convocazione per tutti i candidati ammessi (l’elenco dei candidati ammessi è pubblicato con le stesse modalità degli avvisi). La mancata presentazione o il ritardo dei candidati alle prove d’esame sarà considerata quale rinuncia al concorso. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità Seguici



