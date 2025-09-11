Follonica, convocato il Consiglio Comunale per il giorno lunedì 15 settembre alle ore 15.30 in Sala Consiliare
Follonica: Su disposizione del Presidente del Consiglio Aloisi Alberto è stato convocato il Consiglio Comunale per il giorno 15 Settembre 2025 ore 15.30 che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare.
Di seguito l'Ordine del Giorno:
1. PROPOSTA N. 39 - PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 LUGLIO 2025. APPROVAZIONE.
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI.
3. DOMANDA D’ATTUALITA’ IN MERITO A EPISODI DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA DURANTE LO SPETTACOLO PIROTECNICO - PROT. 38218 del 19/08/2025.
4. INTERROGAZIONE ORALE – “SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CRITICITÀ SEGNALATE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, DAI CITTADINI E INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE" PROT. 37891 DEL 14/08/2025 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MANNI.
5. INTERROGAZIONE ORALE "SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CRITICITÀ SEGNALATE DAGLI AUTISTI IN VIA DELLA REPUBBLICA, VIA PALERMO, VIA CARDUCCI E VIE LIMITROFE" - PROT. 37890 DEL 14/08/2025 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI BETTI, CIOMPI, GIORGIERI, PECORINI E STELLA.
6. PROPOSTA n. 46/2025 - AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA: APPROVAZIONE RENDICONTO 2024 E DESTINAZIONE DEGLI UTILI.
7. PROPOSTA n. 47/2025 – AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA E BILANCIO TRIENNALE 2025/2026/2027, BILANCIO PREVENTIVO 2025.
8. PROPOSTA N. 53 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’. APPROVAZIONE.
9. PROPOSTA N. 48 – MOZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA STATO DI PALESTINA.
In ogni caso risulta assicurata la trasmissione in streaming accedendo al canale Youtube del comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams