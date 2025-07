Attualità Follonica: Convocato il Consiglio Comunale per giovedì 3 luglio 2 luglio 2025

Follonica: Su disposizione del Presidente del Consiglio Alberto Aloisi è stato convocato il Consiglio Comunale per il giorno 3 luglio 2025 alle ore 15.00 che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare. Di seguito l'Ordine del Giorno: 1. PROPOSTA N. 36 - PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 GIUGNO 2025 APPROVAZIONE 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI 3. DOMANDA D'ATTUALITÀ PROT. 20918 del 15.05.2025 – PALESTRA - TRASMESSA DAI CONSIGLIERI E CONSIGLIERE GIORGIERI, PECORINI, STELLA, BETTI, CIOMPI 4. DOMANDA D'ATTUALITÀ PROT. 21049 DEL 16.05.2025 – ATTO VANDALICO PARCO CENTRALE - TRASMESSA DAI CONSIGLIERI E CONSIGLIERE GIORGIERI, PECORINI, STELLA, BETTI, CIOMPI 5. DOMANDA D'ATTUALITÀ PROT. 22145 del 23.05.2025 – SINDACO - TRASMESSA DAI CONSIGLIERI E CONSIGLIERE GIORGIERI, PECORINI, STELLA, BETTI, CIOMPI 6. DOMANDA D'ATTUALITÀ PROT. 23874 del 04.06.2025 – MULTISERVIZI - TRASMESSA DAI CONSIGLIERI E CONSIGLIERE GIORGIERI, PECORINI, STELLA, BETTI, CIOMPI 7. DOMANDA D'ATTUALITÀ PROT. 23878 del 04.06.2025 – GESTIONE DELLA SEDUTA DEL CC 7 APRILE 2025 - TRASMESSA DAI CONSIGLIERI E CONSIGLIERE GIORGIERI, PECORINI, STELLA, BETTI, CIOMPI 8. PROPOSTA N. 35 - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GROSSETO N. 299/2025 9. PROPOSTA N. 26 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "IPPODROMO" PER LA MODIFICA DELL'ART 55 COMMA 7 DELLE NTA AI SENSI DELL' ART. 252-TER COMMA A) E ART. 17DELLA LRT 65/2014 10. PROPOSTA N. 30 – MOZIONE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI FOLLONICA NEL NUOVO PROCESSO A CARICO DI EVANS CAPUANO 11. ODG: IUS SCHOLAE PROPOSTA DI LEGGE IN TEMA DI CITTADINANZA - LEGGE N.91 DEL 1992 I cittadini possono assistere al Consiglio Comunale anche accedendo al canale Youtube del Comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams

