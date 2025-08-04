Follonica: Consegna tesserini venatori stagione 2025-2026 a partire da giovedì 7 agosto

Tesserini regionali per la stagione venatoria 2025-2026: al via la consegna da giovedì 7 agosto – orari, documentazione richiesta, app TosCaccia

A partire da giovedì 7 agosto 2025 inizierà la consegna dei tesserini regionali per la stagione venatoria 2025-2026. Il tesserino venatorio cartaceo della passata stagione venatoria deve essere riconsegnato entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno come da Calendario Venatorio della Regione Toscana.

I tesserini venatori possono essere ritirati presso gli uffici “Socio Educativi” Sport-Caccia e Pesca di via Roma 47 da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

I documenti richiesti per il ritiro del tesserino cartaceo per la caccia sono i seguenti:

il porto d'armi per uso caccia in corso di validità;

la ricevuta del versamento annuo di rinnovo della tassa di concessione regionale e governativa in corso di validità;

l'allegato al porto d'armi (tesserino di colore giallo);

la ricevuta pagamento A.T.C. prescelte;

il tesserino venatorio della stagione precedente;

la ricevuta rilasciata dal Comune attestante l'avvenuta restituzione del tesserino della stagione venatoria precedente.

Tutte le informazioni in ambito di caccia sono reperibili nella pagina del Comune di Follonica, nella sezione dedicata all’Ufficio Caccia e Pesca e al seguente link

https://www.regione.toscana.it/caccia-e-pesca

TESSERINO VENATORIO DIGITALE App TosCaccia

Dalla stagione venatoria 2017/2018, è stata adottata dalla Regione Toscana la App denominata "TosCaccia", relativa alla digitalizzazione del Tesserino Venatorio, che dà la facoltà ad ogni cacciatore toscano di scaricata gratuitamente su ogni telefono cellulare compatibile, relativa alle procedure di configurazione e alle modalità di utilizzazione e registrazione dei dati richiesti dalla normativa vigente, in particolare contenute nell'Art 6 della L.R. 10 giugno 2002 n. 20.

Tale applicativo contiene tutte le specifiche necessarie alla registrazione delle giornate di caccia, ai luoghi prescelti e alla segnalazione dei capi abbattuti, nonché alle procedure di registrazione della mobilità venatoria già contenute nel Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo. L'utilizzo di tale applicazione è facoltativa e non obbligatoria, i cacciatori toscani possono scegliere di continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale. L'adozione, e l'utilizzo di tale App, sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo.

Tutte le informazioni relative alla App “TosCaccia” sono comunque contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 803 del 24/07/2017.

Per maggiori informazioni si prega di consultare la pagina informativa di Regione Toscana.