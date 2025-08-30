Follonica: Cinema all’Aperto, Progetto Spazi by Night

Serata di cinema all’aperto con Spazi Ragazzi per la visione del film Bangla, martedì 2 settembre in via Giacomelli alle ore 21:15

Follonica: La cooperativa Arcobaleno, che gestisce da oltre 30 anni il centro di aggregazione Spazi Ragazzi, ha organizzato per martedì 2 settembre alle ore 21:15 in via Giacomelli, un’iniziativa di Cinema all’Aperto, nell’ambito della progettualità Spazi by Night. Verrà allestita una piccola arena con circa 30 posti con grande schermo e un sistema di cinema in cuffia, per garantire una proiezione vivace senza disturbare le attività circostanti.

L’evento prevede la proiezione della commedia italiana Bangla (2019), scritta, diretta e interpretata da Phaim Bhuiyan. Il film racconta la storia di Phaim, un giovane di origini bengalesi di 22 anni che vive a Roma tra lavoro in un museo, musica con la sua band e il punto di svolta rappresentato dall’incontro con Asia, una ragazza italiana, in grado di metterlo di fronte al difficile equilibrio tra tradizioni familiari e desiderio di libertà e amore

La scelta di Bangla è nata grazie al coinvolgimento delle ragazze che frequentano Spazi Ragazzi. Infatti, il film era tra i titoli indicati come visione consigliata per le vacanze estive, pertanto è emersa spontaneamente l’idea di trasformare questa visione in un’occasione comunitaria.



